Breaking Media: Eurovision Song Contest – Event der SuperlativeJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 16: Breaking Media: Eurovision Song Contest – Event der Superlative
28 Min.Folge vom 12.05.2026
Österreich im ESC- Fieber: Welche Herausforderung das Event der Superlative für den ORF bringt, besprechen wir mit Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. Und: Mit welchen KI-Plänen mischt Moderator Florian Danner das Silicon Valley auf?
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Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4