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Breaking Media: Eurovision Song Contest – Event der Superlative

PULS 4Staffel 1Folge 16vom 12.05.2026
Breaking Media: Eurovision Song Contest – Event der Superlative

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Folge 16: Breaking Media: Eurovision Song Contest – Event der Superlative

28 Min.Folge vom 12.05.2026

Österreich im ESC- Fieber: Welche Herausforderung das Event der Superlative für den ORF bringt, besprechen wir mit Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. Und: Mit welchen KI-Plänen mischt Moderator Florian Danner das Silicon Valley auf?

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