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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Wer wird ORF-Chef:in? Breaking Media Spezial

PULS 4Staffel 1Folge 19vom 02.06.2026
Wer wird ORF-Chef:in? Breaking Media Spezial

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Folge 19: Wer wird ORF-Chef:in? Breaking Media Spezial

110 Min.Folge vom 02.06.2026

In einem "Breaking Media Spezial" diskutieren die sechs aussichtsreichsten Bewerber:innen zur ORF-Generaldirektorenwahl darüber, wie sie die Zukunft des größten Medienunternehmen des Landes gestalten wollen. Unter der Leitung von Moderatorin Gundula Geiginger treffen dabei aufeinander: Eva Schütz, Kathrin Zierhut-Kunz, Lisa Totzauer, Clemens Pig, Johannes Larcher und Markus Breitenecker.

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