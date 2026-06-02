Wer wird ORF-Chef:in? Breaking Media SpezialJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 19: Wer wird ORF-Chef:in? Breaking Media Spezial
110 Min.Folge vom 02.06.2026
In einem "Breaking Media Spezial" diskutieren die sechs aussichtsreichsten Bewerber:innen zur ORF-Generaldirektorenwahl darüber, wie sie die Zukunft des größten Medienunternehmen des Landes gestalten wollen. Unter der Leitung von Moderatorin Gundula Geiginger treffen dabei aufeinander: Eva Schütz, Kathrin Zierhut-Kunz, Lisa Totzauer, Clemens Pig, Johannes Larcher und Markus Breitenecker.
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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4