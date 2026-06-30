Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media startet .LAB

PULS 4Staffel 1Folge 23vom 30.06.2026
Breaking Media startet .LAB

Breaking Media startet .LABJetzt kostenlos streamen

Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Folge 23: Breaking Media startet .LAB

27 Min.Folge vom 30.06.2026

"Medienkompetenz in die Schule" und "Medienkompetenz für alle“. Aus diesen zwei Ansprüchen ist das Projekt "Breaking Media .LAB" entstanden. Die Klasse 6C des BORG Mistelbach (Schwerpunkt Medien & Kommunikation) wurden eingeladen, eine aktiv an der Gestaltung einer Sendung mitzuwirken. Ihnen wird nicht nur gezeigt, welche Medienthemen bewegen, sondern auch, wie Ideen entwickelt und schließlich umgesetzt werden – das Ergebnis dieses Prozesses wird anschließend Programm zu sehen sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
PULS 4
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Alle 1 Staffeln und Folgen