Breaking Media startet .LABJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 23: Breaking Media startet .LAB
27 Min.Folge vom 30.06.2026
"Medienkompetenz in die Schule" und "Medienkompetenz für alle“. Aus diesen zwei Ansprüchen ist das Projekt "Breaking Media .LAB" entstanden. Die Klasse 6C des BORG Mistelbach (Schwerpunkt Medien & Kommunikation) wurden eingeladen, eine aktiv an der Gestaltung einer Sendung mitzuwirken. Ihnen wird nicht nur gezeigt, welche Medienthemen bewegen, sondern auch, wie Ideen entwickelt und schließlich umgesetzt werden – das Ergebnis dieses Prozesses wird anschließend Programm zu sehen sein.
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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4