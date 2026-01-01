Mehr als nur ein Job
1 StaffelAb 12
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Mehr als nur ein Job
Ganz egal, ob direkt nach der Schule, als Quer- oder Wiedereinsteiger – die Jobmöglichkeiten und Karriereperspektiven beim Österreichischen Bundesheer sind in jedem Fall riesig. Ob nun als Berufs- oder Milizsoldat hängt ganz von den jeweiligen Interessen ab, und wenn Tarnfarben nicht ganz dem Kleidungsstil entsprechen, dann kann man auch ohne Uniform bei uns Karriere machen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV
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