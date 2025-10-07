CLUB 3 über den Fall Anna - FPÖ-Politiker Krauss: „Wir leben in einer offenen Psychiatrie“Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 10: CLUB 3 über den Fall Anna - FPÖ-Politiker Krauss: „Wir leben in einer offenen Psychiatrie“
52 Min.Folge vom 07.10.2025
Der Fall um die damals 12-jährige Anna erschüttert Österreich: Alle Angeklagten wurden freigesprochen – trotz schwerer Vorwürfe. Im Club 3 bei Tanja Pfaffeneder diskutieren der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss, Krone Kriminalreporterin Martina Prewein und Opferanwalt Sascha Flatz über migrantische Jugendbanden, Justizversagen und die Ohnmacht der Opfer.
Genre:Krimi, Nachrichten, Politik, Talk
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv