Club 3

CLUB 3 über den Fall Anna - FPÖ-Politiker Krauss: „Wir leben in einer offenen Psychiatrie“

Staffel 2025Folge 10vom 07.10.2025
CLUB 3 über den Fall Anna - FPÖ-Politiker Krauss: „Wir leben in einer offenen Psychiatrie"

CLUB 3 über den Fall Anna - FPÖ-Politiker Krauss: „Wir leben in einer offenen Psychiatrie"

Club 3

Folge 10: CLUB 3 über den Fall Anna - FPÖ-Politiker Krauss: „Wir leben in einer offenen Psychiatrie“

52 Min.Folge vom 07.10.2025

Der Fall um die damals 12-jährige Anna erschüttert Österreich: Alle Angeklagten wurden freigesprochen – trotz schwerer Vorwürfe. Im Club 3 bei Tanja Pfaffeneder diskutieren der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss, Krone Kriminalreporterin Martina Prewein und Opferanwalt Sascha Flatz über migrantische Jugendbanden, Justizversagen und die Ohnmacht der Opfer.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Club 3
krone.tv
Club 3

Club 3

