Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Club 3

Gesundheit in Not: Wenn Versorgung versagt und Leid sichtbar wird!

krone.tvStaffel 2025Folge 14vom 11.11.2025
Gesundheit in Not: Wenn Versorgung versagt und Leid sichtbar wird!

Gesundheit in Not: Wenn Versorgung versagt und Leid sichtbar wird!Jetzt kostenlos streamen

Club 3

Folge 14: Gesundheit in Not: Wenn Versorgung versagt und Leid sichtbar wird!

47 Min.Folge vom 11.11.2025

Unser Gesundheitssystem galt lange als eines der besten der Welt – doch immer öfter hört man Klagen: zu wenig Personal, zu viel Bürokratie, zu lange Wartezeiten. Ärzte, Pfleger und Patienten stoßen an ihre Grenzen. Wie krank ist unser Gesundheitssystem – und was braucht es, um wieder gesund zu werden? In „Club 3“ diskutieren der SPÖ-Klubobmann Philip Kucher sowie die „Krone“-Journalisten Erich Vogl und Niko Frings darüber – bei Moderatorin Tanja Pfaffeneder.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Club 3
krone.tv
Club 3

Club 3

Alle 2 Staffeln und Folgen