Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Club 3

CLUB 3: Heißes Gerücht - Wird Sebastian Kurz von der Leyen-Nachfolger?

krone.tvStaffel 2025Folge 12vom 21.10.2025
CLUB 3: Heißes Gerücht - Wird Sebastian Kurz von der Leyen-Nachfolger?

CLUB 3: Heißes Gerücht - Wird Sebastian Kurz von der Leyen-Nachfolger?Jetzt kostenlos streamen

Club 3

Folge 12: CLUB 3: Heißes Gerücht - Wird Sebastian Kurz von der Leyen-Nachfolger?

49 Min.Folge vom 21.10.2025

Im „Club 3“ mit Tanja Pfaffeneder sprechen Auhofcenter-Eigentümer Peter Schaider, „Krone“-Journalist Niko Frings und der Präsident des SPÖ-Wirtschaftsverbands Bernd Hinteregger über die politische Stimmung im Land: Wer überzeugt, wer enttäuscht – und welche Themen Österreich gerade wirklich bewegen. Außerdem geht’s um die Frage: Warum gibt Sebastian Kurz derzeit so viele Interviews – und welche politische Motivation steckt dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Club 3
krone.tv
Club 3

Club 3

Alle 2 Staffeln und Folgen