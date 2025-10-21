CLUB 3: Heißes Gerücht - Wird Sebastian Kurz von der Leyen-Nachfolger?Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 12: CLUB 3: Heißes Gerücht - Wird Sebastian Kurz von der Leyen-Nachfolger?
49 Min.Folge vom 21.10.2025
Im „Club 3“ mit Tanja Pfaffeneder sprechen Auhofcenter-Eigentümer Peter Schaider, „Krone“-Journalist Niko Frings und der Präsident des SPÖ-Wirtschaftsverbands Bernd Hinteregger über die politische Stimmung im Land: Wer überzeugt, wer enttäuscht – und welche Themen Österreich gerade wirklich bewegen. Außerdem geht’s um die Frage: Warum gibt Sebastian Kurz derzeit so viele Interviews – und welche politische Motivation steckt dahinter?
