krone.tvStaffel 2025Folge 3vom 26.08.2025
48 Min.Folge vom 26.08.2025

Tanja Pfaffeneder spricht im „Club 3“ auf krone.tv mit Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP), Integrationsexpertin Emina Saric und „Krone“-Journalistin Petja Mladenova über folgende Themen: Ein Wiener Gerichtsurteil sorgt für Aufregung – islamisches Recht kann auch hierzulande gültig vereinbart werden. Außerdem: Eine aktuelle Studie zeigt, welche Werte den Österreichern besonders wichtig sind.

