Club 3

CLUB 3: Ukraine-Krieg: Zwischen Schmerz und Zuversicht

krone.tvStaffel 2025Folge 20vom 25.11.2025
CLUB 3: Ukraine-Krieg: Zwischen Schmerz und Zuversicht

50 Min.Folge vom 25.11.2025

Die Ukraine steht seit fast vier Jahren unter einem Ausnahmezustand – Krieg, Flucht, Traumata und ein Alltag, der für Millionen Menschen zur Belastungsprobe geworden ist. Bei Tanja Pfaffeneder nehmen heute Platz: Bernhard Stepanek (Hilfswerk International) sowie die gebürtigen Ukrainerinnen Oksana Pavlenko und Katya Mizera.

