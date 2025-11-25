CLUB 3: Ukraine-Krieg: Zwischen Schmerz und ZuversichtJetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 20: CLUB 3: Ukraine-Krieg: Zwischen Schmerz und Zuversicht
50 Min.Folge vom 25.11.2025
Die Ukraine steht seit fast vier Jahren unter einem Ausnahmezustand – Krieg, Flucht, Traumata und ein Alltag, der für Millionen Menschen zur Belastungsprobe geworden ist. Bei Tanja Pfaffeneder nehmen heute Platz: Bernhard Stepanek (Hilfswerk International) sowie die gebürtigen Ukrainerinnen Oksana Pavlenko und Katya Mizera.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Club 3
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Politik, Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv