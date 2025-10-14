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CLUB 3 - Mentale Belastung! Vorturner Jelinek: „Dankbar für meine Therapie“

krone.tvStaffel 2025Folge 11vom 14.10.2025
CLUB 3 - Mentale Belastung! Vorturner Jelinek: „Dankbar für meine Therapie“

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Folge 11: CLUB 3 - Mentale Belastung! Vorturner Jelinek: „Dankbar für meine Therapie“

51 Min.Folge vom 14.10.2025

Psychische Belastungen wie Depressionen, Angstzustände oder Borderline sind längst keine Randthemen mehr. Doch über sie zu reden, fällt vielen schwer. Wir brechen das Schweigen – mit ehrlichen Geschichten. Bei Tanja Pfaffeneder sprechen Moderator Philipp Jelinek, Podcasterin Leonie-Rachel Soyel und die Klubvorsitzende der NEOS in Döbling, Evelyn Shi, über ihre eigenen Erfahrungen.

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