CLUB 3 - Mentale Belastung! Vorturner Jelinek: „Dankbar für meine Therapie“Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 11: CLUB 3 - Mentale Belastung! Vorturner Jelinek: „Dankbar für meine Therapie“
51 Min.Folge vom 14.10.2025
Psychische Belastungen wie Depressionen, Angstzustände oder Borderline sind längst keine Randthemen mehr. Doch über sie zu reden, fällt vielen schwer. Wir brechen das Schweigen – mit ehrlichen Geschichten. Bei Tanja Pfaffeneder sprechen Moderator Philipp Jelinek, Podcasterin Leonie-Rachel Soyel und die Klubvorsitzende der NEOS in Döbling, Evelyn Shi, über ihre eigenen Erfahrungen.
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Club 3
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv