51 Min.Folge vom 17.09.2025
Bildung ist wichtig und essenziell – auch Politiker weisen immer wieder darauf hin und sagen: „Kinder verdienen die beste Bildung!“ Doch wie sieht es in den Klassenzimmern wirklich aus und wo gibt es Nachholbedarf? Außerdem: Wie attraktiv ist der Job des Lehrers? Das und mehr bespricht Moderatorin Tanja Pfaffeneder mit Wiener Mittelschuldirektor Christian Klar, Lehrerin & Buchautorin Susanne Wiesinger sowie Bildungsexperten Andreas Salcher.
Genre:Kinder, Dokumentation, Familie, Politik, Wissenschaft, Talk
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv