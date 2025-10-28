Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2025Folge 13vom 28.10.2025
50 Min.Folge vom 28.10.2025

Geheimnisse, Spione, Milliarden– und ein Mann, der untertauchte: Jan Marsalek. Der einstige Wirecard-Manager steht im Zentrum eines der größten Finanzskandale Europas. Wo ist er heute – und wer deckt ihn? Im „Club 3“ bei Moderatorin Tanja Pfaffeneder sprechen „Profil“-Chefredakteurin Anna Thalhammer, „Krone“-Journalist Erich Vogl und Cybersecurity-Experte Cornelius Granig darüber.

