CLUB 3 - 10 Jahre "Wir schaffen das" - Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung mit Franz Schabhüttl, Gerald Tatzgern & Christian Dörfel, moderiert von Tanja Pfaffeneder

krone.tvStaffel 2025Folge 2vom 13.08.2025
50 Min.Folge vom 13.08.2025

CLUB 3 Sendung über Asyl, Flüchtlingskrise mit: Franz Schabhüttl Autor & war langjähriger Leiter des Erstaufnahmezentrums Traiskirchen Gerald Tatzgern Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Bundeskriminalamt Christian Dörfel Sozial- und Integrations-Landesrat (OÖ), ÖVP

