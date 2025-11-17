Hass im Netz: „KI ist das Maschinengewehr der Desinformation“Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 15: Hass im Netz: „KI ist das Maschinengewehr der Desinformation“
47 Min.Folge vom 17.11.2025
Hass im Netz betrifft längst nicht nur Erwachsene: Auch Kinder und Jugendliche werden online beschimpft, ausgegrenzt oder bedroht. Umso wichtiger ist es, junge Menschen früh zu stärken – mit digitaler Bildung, Empathie und dem Wissen, wie sie sich und andere im Netz schützen können. Darüber sprechen im „CLUB 3“ Medienpädagoge Andreas Barnabas Huber-Marx, der Schulleiter der Wiener Mittelschule KOPP2, Ingo Stein, und Chief Corporate Affairs Officer bei Magenta, Anja Tretbar.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Club 3
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Wissenschaft, Politik, Nachrichten
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv