Hass im Netz: „KI ist das Maschinengewehr der Desinformation“

krone.tvStaffel 2025Folge 15vom 17.11.2025
Folge 15: Hass im Netz: „KI ist das Maschinengewehr der Desinformation“

47 Min.Folge vom 17.11.2025

Hass im Netz betrifft längst nicht nur Erwachsene: Auch Kinder und Jugendliche werden online beschimpft, ausgegrenzt oder bedroht. Umso wichtiger ist es, junge Menschen früh zu stärken – mit digitaler Bildung, Empathie und dem Wissen, wie sie sich und andere im Netz schützen können. Darüber sprechen im „CLUB 3“ Medienpädagoge Andreas Barnabas Huber-Marx, der Schulleiter der Wiener Mittelschule KOPP2, Ingo Stein, und Chief Corporate Affairs Officer bei Magenta, Anja Tretbar.

Weitere Folgen in Staffel 2025

