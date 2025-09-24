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CLUB 3 - Pflege am Limit: Wer trägt die Last?

krone.tvStaffel 2025Folge 8vom 24.09.2025
CLUB 3 - Pflege am Limit: Wer trägt die Last?

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Folge 8: CLUB 3 - Pflege am Limit: Wer trägt die Last?

49 Min.Folge vom 24.09.2025

Pflege betrifft uns alle – sei es im Alter, bei Krankheit oder wenn Angehörige Unterstützung brauchen. Doch wie steht es um das Pflegesystem in Österreich? Pflegekräfte klagen über Überlastung, Angehörige fühlen sich oft alleingelassen, und gleichzeitig wird der Bedarf in den kommenden Jahren weiter steigen. Moderatorin Tanja Pfaffeneder spricht darüber mit: Karin Hamminger - Geschäftsführerin der Agentur Pflegegruppe, Nadine Pfaffeneder - sie bringt mit ihrem Unternehmen frischen Wind in die Pflegebetreuung, sowie Helmut Lutz - Geschäftsführer von Malteser Care.

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