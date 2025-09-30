Zum Inhalt springenBarrierefrei
CLUB 3: Was ist mein Erbe wert? Kunst und Recht im Visier

Am Montag fand erstmals der Österreichische Kunstsachverständigentag im Wien Museum statt. Was machen Sachverständige genau und wie kommen sie bei Gerichtsverfahren im Einsatz? Das und mehr erfahren Sie im „Club 3“ mit Roland Popp, Patrick Kovacs, Saskia Leopold und Tanja Pfaffeneder.

