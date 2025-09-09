Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 5vom 09.09.2025
50 Min.Folge vom 09.09.2025

Like, Share, Fame! Im „CLUB 3“ dreht sich alles um die Welt von Social Media. Der Wiener Manager Andreas Kral wurde mit einem einzigen Tanzvideo über Nacht zum TikTok-Liebling. Schauspielerin und Sängerin Gini Lampl alias Billie Steirisch begeistert mit Dialekt und Selbstironie ihre Follower. Und Verena-Katrien Gamlich verrät, wie man Social Media mit Strategie und Können beherrscht. Seid dabei!

