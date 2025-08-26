CLUB 3 - Ex-Flüchtling packt aus: „2 Jahre Chance, sonst Abschiebung“Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 4: CLUB 3 - Ex-Flüchtling packt aus: „2 Jahre Chance, sonst Abschiebung“
48 Min.Folge vom 26.08.2025
Der ehemalige afghanische Flüchtling Shabanali Ahmadi spricht offen über seine Flucht nach Österreich – und über Integration. Sein Vorschlag: „Zwei Jahre den Menschen eine Chance geben, aber wer sich nicht integriert, soll abgeschoben werden.“ Außerdem begrüßt Tanja Pfaffeneder den Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger, den Geschäftsführer von Malteser Care Helmut Lutz, welche ihre Sicht auf Integration, soziale Verantwortung und konkrete Lösungsansätze im Alltag einbringen.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Club 3
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv