Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Club 3

CLUB 3 - Ex-Flüchtling packt aus: „2 Jahre Chance, sonst Abschiebung“

krone.tvStaffel 2025Folge 4vom 26.08.2025
CLUB 3 - Ex-Flüchtling packt aus: „2 Jahre Chance, sonst Abschiebung“

CLUB 3 - Ex-Flüchtling packt aus: „2 Jahre Chance, sonst Abschiebung“Jetzt kostenlos streamen

Club 3

Folge 4: CLUB 3 - Ex-Flüchtling packt aus: „2 Jahre Chance, sonst Abschiebung“

48 Min.Folge vom 26.08.2025

Der ehemalige afghanische Flüchtling Shabanali Ahmadi spricht offen über seine Flucht nach Österreich – und über Integration. Sein Vorschlag: „Zwei Jahre den Menschen eine Chance geben, aber wer sich nicht integriert, soll abgeschoben werden.“ Außerdem begrüßt Tanja Pfaffeneder den Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger, den Geschäftsführer von Malteser Care Helmut Lutz, welche ihre Sicht auf Integration, soziale Verantwortung und konkrete Lösungsansätze im Alltag einbringen.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Club 3
krone.tv
Club 3

Club 3

Alle 2 Staffeln und Folgen