Der Professor und der Wolf

Der Professor und der Wolf: Jahresrückblick 2025

ORF1Staffel 1Folge 23vom 29.12.2025
Der Professor und der Wolf: Jahresrückblick 2025

Der Professor und der Wolf

Folge 23: Der Professor und der Wolf: Jahresrückblick 2025

45 Min.Folge vom 29.12.2025

2025 wird als das Jahr der längsten Regierungsbildung in die österreichische Geschichte eingehen. 136 Tage wartete Österreich auf eine neue Bundesregierung – ein Jahr voller politischer Wendungen, Überraschungen und Weichenstellungen. Armin Wolf und Peter Filzmaier blicken zurück auf die innenpolitischen Ereignisse und analysieren, was Österreich im Jahr 2025 bewegte. In gewohnt verständlicher und pointierter Weise ordnen die beiden das politische Jahr ein – und werfen einen Blick voraus: Welche Herausforderungen erwarten uns 2026? Bildquelle: ORF

ORF1
