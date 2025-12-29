Der Professor und der Wolf: Jahresrückblick 2025Jetzt kostenlos streamen
Der Professor und der Wolf
Folge 23: Der Professor und der Wolf: Jahresrückblick 2025
45 Min.Folge vom 29.12.2025
2025 wird als das Jahr der längsten Regierungsbildung in die österreichische Geschichte eingehen. 136 Tage wartete Österreich auf eine neue Bundesregierung – ein Jahr voller politischer Wendungen, Überraschungen und Weichenstellungen. Armin Wolf und Peter Filzmaier blicken zurück auf die innenpolitischen Ereignisse und analysieren, was Österreich im Jahr 2025 bewegte. In gewohnt verständlicher und pointierter Weise ordnen die beiden das politische Jahr ein – und werfen einen Blick voraus: Welche Herausforderungen erwarten uns 2026? Bildquelle: ORF
