Der Professor und der Wolf: Parteien & WahlenJetzt kostenlos streamen
Der Professor und der Wolf
Folge 30: Der Professor und der Wolf: Parteien & Wahlen
26 Min.Folge vom 25.12.2022
Es gibt in Österreich mehr als 1.200 Parteien, doch warum sitzen im Jahr 2022 nur fünf davon im Parlament? Wofür braucht es Parteien überhaupt? Warum gibt es in den meisten Demokratien sehr ähnliche Parteien? Weshalb sind in Österreich mehr Menschen Mitglied in einer Partei als sonst wo? Und warum ist die SPÖ rot, die Neos sind pink und die ÖVP türkis oder schwarz? Diese und mehr Fragen beantworten ZIB-2-Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier in der vierten Folgen von "Der Professor und der Wolf". Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 4
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