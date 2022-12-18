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Der Professor und der Wolf

Der Professor und der Wolf: Das Parlament

ORF1Staffel 1Folge 29vom 18.12.2022
Der Professor und der Wolf: Das Parlament

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Der Professor und der Wolf

Folge 29: Der Professor und der Wolf: Das Parlament

25 Min.Folge vom 18.12.2022

ZIB-2-Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier sprechen in der dritten Folge von "Der Professor und der Wolf" über das hohe Haus - die politische Volksvertretung Österreichs. Was passiert dort genau, wie entsteht ein Gesetz tatsächlich, wie ist das mit dem Klubzwang, sind Abgeordnete wirklich Volksvertreter und stimmt das Vorurteil, dass sie vor den Kameras immer streiten und sich dann in der Kantine wieder versöhnen? Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 3

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