Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur EU-WahlJetzt kostenlos streamen
Der Professor und der Wolf
Folge 34: Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur EU-Wahl
24 Min.Folge vom 15.05.2024
ORF-Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier sprechen in dieser Episode von "Der Professor und der Wolf" über die Funktionsweise des EU-Parlaments. Sie erklären, wofür das EU-Parlament zuständig ist, weshalb es alleine keine Gesetze beschließen kann und wie es sich vom Parlament in Wien unterscheidet. Bildquelle: ORF/FM4/Clemens Fantur Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 9
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