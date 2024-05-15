Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Professor und der Wolf

Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur EU-Wahl

ORF1Staffel 1Folge 34vom 15.05.2024
Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur EU-Wahl

Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur EU-WahlJetzt kostenlos streamen

Der Professor und der Wolf

Folge 34: Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur EU-Wahl

24 Min.Folge vom 15.05.2024

ORF-Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier sprechen in dieser Episode von "Der Professor und der Wolf" über die Funktionsweise des EU-Parlaments. Sie erklären, wofür das EU-Parlament zuständig ist, weshalb es alleine keine Gesetze beschließen kann und wie es sich vom Parlament in Wien unterscheidet. Bildquelle: ORF/FM4/Clemens Fantur Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 9

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Der Professor und der Wolf
ORF1
Der Professor und der Wolf

Der Professor und der Wolf

Alle 1 Staffeln und Folgen