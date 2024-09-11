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Der Professor und der Wolf

Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur Nationalratswahl

ORF1Staffel 1Folge 35vom 11.09.2024
Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur Nationalratswahl

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Der Professor und der Wolf

Folge 35: Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur Nationalratswahl

41 Min.Folge vom 11.09.2024

Anlässlich der Nationalratswahl 2024 thematisieren Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier verschiedene innenpolitische Fragen wie beispielsweise: Wie kommt man überhaupt in den Nationalrat, wie funktionieren Vorzugsstimmen und wie verlässlich sind eigentlich Umfragen? Besprochen werden außerdem auch Hochrechnungen, Wahlmotive und Wählerströme. Bildquelle: ORF Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 10

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