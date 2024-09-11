Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur NationalratswahlJetzt kostenlos streamen
Der Professor und der Wolf
Folge 35: Der Professor und der Wolf: Wissenswertes zur Nationalratswahl
41 Min.Folge vom 11.09.2024
Anlässlich der Nationalratswahl 2024 thematisieren Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier verschiedene innenpolitische Fragen wie beispielsweise: Wie kommt man überhaupt in den Nationalrat, wie funktionieren Vorzugsstimmen und wie verlässlich sind eigentlich Umfragen? Besprochen werden außerdem auch Hochrechnungen, Wahlmotive und Wählerströme. Bildquelle: ORF Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 10
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