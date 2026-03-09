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Der Professor und der Wolf

Der Professor und der Wolf: Der U-Ausschuss - Kontrolle oder Tribunal?

ORF1Staffel 1Folge 24vom 09.03.2026
Der Professor und der Wolf: Der U-Ausschuss - Kontrolle oder Tribunal?

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Der Professor und der Wolf

Folge 24: Der Professor und der Wolf: Der U-Ausschuss - Kontrolle oder Tribunal?

35 Min.Folge vom 09.03.2026

Ein mächtiger Beamter stirbt nachts in der Donau. Ein Handy wird mit dem Bunsenbrenner vernichtet. Und das Parlament setzt einen Untersuchungsausschuss ein. Aber was kann der überhaupt herausfinden - und was nicht? Wozu gibt es Untersuchungsausschüsse, wie funktionieren sie und was haben sie in den letzten Jahrzehnten tatsächlich gebracht? Peter Filzmaier und Armin Wolf über Österreichs schärfstes parlamentarisches Kontrollinstrument und seine Grenzen. Bildquelle: ORF/FM4/Clemens Fantur

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