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Der Professor und der Wolf

Der Professor und der Wolf: Die Bundesländer

ORF1Staffel 1Folge 31vom 31.10.2022
Der Professor und der Wolf: Die Bundesländer

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Der Professor und der Wolf

Folge 31: Der Professor und der Wolf: Die Bundesländer

25 Min.Folge vom 31.10.2022

In der Sendereihe "Der Professor und der Wolf" erklären ZIB-2-Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier das politische System in Österreich von Grund auf. In der fünften Folge widmen sie sich den Bundesländern: Warum hat ein kleines Land wie Österreich auch noch neun Bundesländer? Braucht es neun verschiedene Bauordnungen und Jugendschutzgesetze? Warum werden die Landeshauptleute "Landesfürsten" genannt, obwohl sie kaum Kompetenzen haben? Und könnte man nicht auch Bundesländer zusammenlegen? Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 5

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