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Der Professor und der Wolf

Der Professor und der Wolf: Schicksalswahl für Ungarn

ORF1Staffel 1Folge 25vom 06.04.2026
Der Professor und der Wolf: Schicksalswahl für Ungarn

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Der Professor und der Wolf

Folge 25: Der Professor und der Wolf: Schicksalswahl für Ungarn

44 Min.Folge vom 06.04.2026

16 Jahre lang prägte Viktor Orbán Ungarn und formte das Land zur „illiberalen Demokratie“. Vor der Parlamentswahl lag seine Partei FIDESZ in Umfragen erstmals klar zurück. Herausforderer Péter Magyar, lange selbst Insider, könnte ihn ablösen. Welche Folgen hätte das für Ungarn und Europa und würde Orbán eine Niederlage akzeptieren? Darüber diskutierten Politologe Peter Filzmaier, ZIB-2-Moderator Armin Wolf und ORF-Ungarn-Korrespondent Paul Krisai.

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