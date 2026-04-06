Der Professor und der Wolf: Schicksalswahl für UngarnJetzt kostenlos streamen
Der Professor und der Wolf
Folge 25: Der Professor und der Wolf: Schicksalswahl für Ungarn
44 Min.Folge vom 06.04.2026
16 Jahre lang prägte Viktor Orbán Ungarn und formte das Land zur „illiberalen Demokratie“. Vor der Parlamentswahl lag seine Partei FIDESZ in Umfragen erstmals klar zurück. Herausforderer Péter Magyar, lange selbst Insider, könnte ihn ablösen. Welche Folgen hätte das für Ungarn und Europa und würde Orbán eine Niederlage akzeptieren? Darüber diskutierten Politologe Peter Filzmaier, ZIB-2-Moderator Armin Wolf und ORF-Ungarn-Korrespondent Paul Krisai.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Professor und der Wolf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1