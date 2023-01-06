Der Professor und der Wolf: EU & NeutralitätJetzt kostenlos streamen
Der Professor und der Wolf
Folge 32: Der Professor und der Wolf: EU & Neutralität
26 Min.Folge vom 06.01.2023
ZIB-2-Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier unterhalten sich in der sechsten Episode von "Der Professor und der Wolf" über die vielen Missverständnisse, die es über die österreichische Neutralität und die EU-Mitgliedschaft gibt. Heißt "immerwährend neutral", dass die Neutralität für immer und ewig gilt? Warum darf sich das neutrale Österreich an den Sanktionen gegen Russland beteiligen? Kommen wirklich 90 Prozent unserer Gesetze aus Brüssel? Und wie ist das eigentlich mit der Gurkenkrümmungsverordnung? Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 6
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