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Der Professor und der Wolf

Der Professor und der Wolf: EU & Neutralität

ORF1Staffel 1Folge 32vom 06.01.2023
Der Professor und der Wolf: EU & Neutralität

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Der Professor und der Wolf

Folge 32: Der Professor und der Wolf: EU & Neutralität

26 Min.Folge vom 06.01.2023

ZIB-2-Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier unterhalten sich in der sechsten Episode von "Der Professor und der Wolf" über die vielen Missverständnisse, die es über die österreichische Neutralität und die EU-Mitgliedschaft gibt. Heißt "immerwährend neutral", dass die Neutralität für immer und ewig gilt? Warum darf sich das neutrale Österreich an den Sanktionen gegen Russland beteiligen? Kommen wirklich 90 Prozent unserer Gesetze aus Brüssel? Und wie ist das eigentlich mit der Gurkenkrümmungsverordnung? Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 6

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