Der Professor und der Wolf: Wie politisch ist Fußball?Jetzt kostenlos streamen
Der Professor und der Wolf
Folge 26: Der Professor und der Wolf: Wie politisch ist Fußball?
42 Min.Folge vom 08.06.2026
Fußball und Politik – passt das zusammen? Armin Wolf und Peter Filzmaier nehmen die WM 2026 zum Anlass, um über das Verhältnis von FIFA und Demokratie zu sprechen: von Infantinos Putin-Schwärmereien bis zur WM in den USA mit Trump. Von Nationalismus und Einbürgerungen bis zu Rassismus im Stadion. Kann Fußball tatsächlich politische Stimmungslagen beeinflussen? Wie politisch ist der Fußball in Österreich? Und am Ende verraten die beiden ihre schönste Fußballgeschichte – und wer Weltmeister wird. Bildquelle: ORF/FM4/Clemens Fantur
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