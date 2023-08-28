Der Professor und der Wolf: Politik und MedienJetzt kostenlos streamen
Der Professor und der Wolf
Folge 33: Der Professor und der Wolf: Politik und Medien
38 Min.Folge vom 28.08.2023
In der achten Folge nehmen sich Politologe Peter Filzmaier und ZIB-2-Moderator Armin Wolf des oft schwierigen Verhältnisses zwischen Politik und Medien an. Wer ist von wem abhängig – die Politik von den Medien oder umgekehrt? Sind Politik und Medien in Österreich zu verhabert? Und warum ist die Medienlandschaft in Österreich so speziell? Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 8
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