Der Professor und der Wolf: Der BundespräsidentJetzt kostenlos streamen
Der Professor und der Wolf
Folge 27: Der Professor und der Wolf: Der Bundespräsident
21 Min.Folge vom 04.12.2022
In der Sendereihe "Der Professor und der Wolf" erklären ZIB-2-Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier das politische System in Österreich von Grund auf. Weit weg von tagesaktuellen Schlagzeilen erläutern sie die Basis dessen, wie die politischen Mechanismen in Österreich funktionieren. In der ersten Folge widmen sie sich dem höchsten Amt in der österreichischen Politik. Was ist das größte Missverständnis über den österreichischen Bundespräsidenten? Wie kann der Bundespräsident die Regierung entlassen - oder das Parlament auflösen? Und was geschieht dann? Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 1
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