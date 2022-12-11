Der Professor und der Wolf: Die RegierungJetzt kostenlos streamen
Der Professor und der Wolf
Folge 28: Der Professor und der Wolf: Die Regierung
25 Min.Folge vom 11.12.2022
In der Sendereihe "Der Professor und der Wolf" erklären ZIB2-Moderator Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier das politische System in Österreich von Grund auf. Weit weg von tagesaktuellen Schlagzeilen erläutern sie die Basis dessen, wie die politischen Mechanismen in Österreich funktionieren. In der zweiten Folge gehen sie u.a. der Frage nach, wer in der österreichischen Politik eigentlich wirklich die Gesetze macht und was man als Ministerin und Minister können muss. Sendung: Der Professor und der Wolf, Folge 2
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