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Der Winzerkönig Staffel 2

Der Winzerkönig (1/13): Die Eisheiligen

ORF2Staffel 1Folge 14vom 29.07.2026
Der Winzerkönig (1/13): Die Eisheiligen

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Der Winzerkönig Staffel 2

Folge 14: Der Winzerkönig (1/13): Die Eisheiligen

44 Min.Folge vom 29.07.2026

Ein überraschender Frosteinbruch bedroht Thomas Sticklers Weinernte, während Georg zusätzlich für fallende Weinpreise sorgt. Doch nicht nur im Weingarten gibt es Probleme: Tochter Anna vernachlässigt ihre Prüfungen und interessiert sich zunehmend für Koch Fabian. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Wolfram Berger (Martin Strasser) Helmut Wiesner (Geminderat Frutner) Barbara Gassner (Gemeinderätin Pammer) Hans Dieter Knebel (Dr. Gebhardt) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Thomas Baum Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich

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