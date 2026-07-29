Der Winzerkönig (1/13): Die EisheiligenJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 14: Der Winzerkönig (1/13): Die Eisheiligen
Ein überraschender Frosteinbruch bedroht Thomas Sticklers Weinernte, während Georg zusätzlich für fallende Weinpreise sorgt. Doch nicht nur im Weingarten gibt es Probleme: Tochter Anna vernachlässigt ihre Prüfungen und interessiert sich zunehmend für Koch Fabian. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Wolfram Berger (Martin Strasser) Helmut Wiesner (Geminderat Frutner) Barbara Gassner (Gemeinderätin Pammer) Hans Dieter Knebel (Dr. Gebhardt) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Thomas Baum Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick