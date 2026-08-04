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Der Winzerkönig Staffel 2

Der Winzerkönig (9/13): Erntezeit

ORF2Staffel 1Folge 22vom 04.08.2026
Der Winzerkönig (9/13): Erntezeit

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Der Winzerkönig Staffel 2

Folge 22: Der Winzerkönig (9/13): Erntezeit

44 Min.Folge vom 04.08.2026

Thomas und Paul starten zeitgleich die Weinlese in Rust und Ungarn und arbeiten dabei rund um die Uhr. Die ganze Familie hilft mit. Überraschend kehrt Anna aus Australien zurück und hat zudem ihre Matura bestanden. Gleichzeitig besucht Thomas’ früherer Chef Hannes Janeke aus Frankfurt das Weingut Stickler & Stickler. Beeindruckt von Thomas’ Führungsstil schickt Janeke seine gestressten Manager für ein Teamgeist-Training nach Rust. Bidlquelle: DOR Film/ORF/Georg Bodenstein

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