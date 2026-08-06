Der Winzerkönig (12/13): Der RückschlagJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 25: Der Winzerkönig (12/13): Der Rückschlag
Für Winzer Thomas Stickler beginnt das neue Jahr in Rust mit einer schweren Prüfung: Ein überraschender Frosteinbruch zerstört Teile seiner Reben. Gleichzeitig setzt sein Erzfeind Georg Plattner die Weinpreise unter Druck. Während Thomas um seine Existenz kämpft, geraten auch familiäre Themen in den Hintergrund – besonders die Zukunft seiner Tochter Anna, die eigene Wege zu gehen scheint. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Dorothee Hartinger (Sarah Richards) Harald Posch (Samhaber) Ian Towers (Englischer Anwalt) Susi Stach (Elfriede Grubmüller) Hermann Scheidleder (Karl Grubmüller) Barbara Gassner (Gemeinderätin Pammer) Helmut Wiesner (Gemeinderat Furtner) Peter Hofmann (Mönch) Buch: Thomas Baum Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/DOR Film/Georg Bodenstein
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