Der Winzerkönig (13/13): Das AngebotJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 26: Der Winzerkönig (13/13): Das Angebot
Für Thomas Stickler stehen die Zeichen auf Veränderung: Während sein Weingut vor finanziellen Herausforderungen steht, bietet sich ihm eine neue berufliche Chance im Ausland. Doch Thomas entscheidet sich für Rust und bewahrt den Gasthof Stickler vor dem Verkauf. Nach Plattners Rücktritt und Hermines Verlobung mit Gottfried scheint ein neues Kapitel voller Hoffnung zu beginnen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Frank Hoffmann (Janeke) Wolfram Berger (Martin Strasser) Harald Posch (Samhaber) Susi Stach (Elfriede Grubmüller) Hermann Scheidleder (Karl Grubmüller) Barbara Gassner (Gemeinderätin Pammer) Helmut Wiesner (Gemeinderat Furtner) Martin Müller-Reisinger (Rechtsanwalt) Drehbuch: Thomas Baum Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/DOR Film/Georg Bodenstein
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