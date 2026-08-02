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Der Winzerkönig Staffel 2

Der Winzerkönig (4/13): Über die Grenze

ORF2Staffel 1Folge 17vom 02.08.2026
Der Winzerkönig (4/13): Über die Grenze

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Der Winzerkönig Staffel 2

Folge 17: Der Winzerkönig (4/13): Über die Grenze

42 Min.Folge vom 02.08.2026

Nach einem Herzinfarkt liegt Bürgermeister Georg Plattner im Koma. Seine Frau Andrea bittet ihren Bruder Thomas Stickler, das Weingut zu übernehmen. Während Thomas nach einer Lösung für die ausbleibende Traubenernte sucht, belasten ihn auch familiäre Sorgen. Gleichzeitig kämpft Claudia Plattner mit ihrer Eifersucht und verfolgt ihre beruflichen Ziele. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Matthias Franz Stein (Markus Eibecker) Karl Fischer (David Legedy) Chris Pichler (Lisa Weber) Helmut Wiesner (Gemeinderat Furtner) Barbara Gassner (Gemeinderätin Pammer) Johannes Terne (Arzt) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Thomas Baum Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich

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