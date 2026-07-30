Der Winzerkönig (2/13): Böses SpielJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 15: Der Winzerkönig (2/13): Böses Spiel
Schulden treiben Thomas Stickler zum Antrag auf EU-Förderung, doch Bürgermeister und Notarin bremsen ihn aus. Thomas holt Johanna als Lernhilfe für Anna nach Rust, was bei Claudia Eifersucht auslöst. Im Familienbetrieb eskaliert ein Konflikt mit Sohn Paul. Gleichzeitig sucht Edina in Rust den Vater ihres Babys. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Wolfram Berger (Martin Strasser) Thomas Freudensprung (Joachim Lechner) Helmut Wiesner (Gemeinderat Furtner) Barbara Gassner (Gemeinderätin Pammer) Regie: Holger Barthel Buch: Thomas Baum Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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