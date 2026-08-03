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Der Winzerkönig Staffel 2

Der Winzerkönig (6/13): Gute Zusammenarbeit

ORF2Staffel 1Folge 19vom 03.08.2026
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Der Winzerkönig Staffel 2

Folge 19: Der Winzerkönig (6/13): Gute Zusammenarbeit

44 Min.Folge vom 03.08.2026

Thomas und Jakob Ressler decken auf, dass Bürgermeister Georg Plattner sich am Wellnessprojekt um Schloss Bergham bereichern wollte. Thomas rät dem Besitzer vom Verkauf ab. In der Reha erfährt Georg davon und plant sein Comeback. Privat gerät Thomas unter Druck: Nach der Scheidung bleibt Johanna im Gasthaus, was Claudia eifersüchtig macht. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/DOR Film/Georg Bodenstein

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