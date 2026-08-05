Der Winzerkönig (10/13): Die DiagnoseJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 23: Der Winzerkönig (10/13): Die Diagnose
Die Familie Stickler bangt um Hermine, die nach einem Schwächeanfall im Krankenhaus auf eine Diagnose wartet. Während Thomas das Gasthaus und den absprungbereiten Koch Fabian auffangen muss, gerät auch seine Beziehung zu Claudia unter Druck. Andrea kämpft derweil mit ihrem Noch-Ehemann Georg – und zieht nach einem Gespräch mit Thomas überraschend Konsequenzen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/DOR Film/Georg Bodenstein
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