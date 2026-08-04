Der Winzerkönig (8/13): Der AnschlagJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 21: Der Winzerkönig (8/13): Der Anschlag
Georg Plattner verdrängt Jakob Ressler unsanft aus dem Bürgermeisteramt und nutzt seine Rückkehr, um Thomas gezielt zu schikanieren. Andrea zieht daraus die Konsequenz und reicht erneut die Scheidung ein, obwohl sie einen harten Rosenkrieg erwartet. Zusätzlichen Zündstoff liefert Gemeindearzt Eibecker mit dem Gerücht, Andrea und Jakob in inniger Situation gesehen zu haben. Während Andreas Koblenz Thomas wegen Claudia provoziert, gelingt Thomas mit David Legedy die Rettung ihres Weinprojekts. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Thomas Baum Bildquelle: DOR Film/Georg Bodenstein/ORF
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