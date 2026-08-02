Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Winzerkönig Staffel 2

Der Winzerkönig (5/13): Die Reifeprüfung

ORF2Staffel 1Folge 18vom 02.08.2026
Der Winzerkönig (5/13): Die Reifeprüfung

Der Winzerkönig (5/13): Die ReifeprüfungJetzt kostenlos streamen

Der Winzerkönig Staffel 2

Folge 18: Der Winzerkönig (5/13): Die Reifeprüfung

44 Min.Folge vom 02.08.2026

Während Georg Plattner sich von seinem Herzinfarkt erholt, übernehmen Thomas und Paul zusätzlich die Arbeit auf dessen Weingut. Thomas treibt eine Kooperation mit einem ungarischen Hotelbesitzer voran, was ungeahnte Folgen hat. Gleichzeitig kämpft Anna mit ihrer missglückten Matura und hält an ihren Australienplänen fest. Als neuer Bürgermeister stößt Jakob Ressler mit Thomas auf Unstimmigkeiten beim Kaufvertrag von Schloss Bergham. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Karl Fischer (David Legedy) Matthias Franz Stein (Markus Eibecker) Hans Dieter Knebel (Dr. Gebhardt) Elisabeth Osterberger (Lehrerin) Helmut Wiesner (Gemeinderat Furtner) Barbara Gassner (Gemeinderätin Pammer) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Thomas Baum Bildquelle: ORF/DOR Film/Georg Bodenstein

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Der Winzerkönig Staffel 2
ORF2
Der Winzerkönig Staffel 2

Der Winzerkönig Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen