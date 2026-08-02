Der Winzerkönig (5/13): Die ReifeprüfungJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 18: Der Winzerkönig (5/13): Die Reifeprüfung
Während Georg Plattner sich von seinem Herzinfarkt erholt, übernehmen Thomas und Paul zusätzlich die Arbeit auf dessen Weingut. Thomas treibt eine Kooperation mit einem ungarischen Hotelbesitzer voran, was ungeahnte Folgen hat. Gleichzeitig kämpft Anna mit ihrer missglückten Matura und hält an ihren Australienplänen fest. Als neuer Bürgermeister stößt Jakob Ressler mit Thomas auf Unstimmigkeiten beim Kaufvertrag von Schloss Bergham. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Karl Fischer (David Legedy) Matthias Franz Stein (Markus Eibecker) Hans Dieter Knebel (Dr. Gebhardt) Elisabeth Osterberger (Lehrerin) Helmut Wiesner (Gemeinderat Furtner) Barbara Gassner (Gemeinderätin Pammer) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Thomas Baum Bildquelle: ORF/DOR Film/Georg Bodenstein
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