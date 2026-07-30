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Der Winzerkönig Staffel 2

Der Winzerkönig (3/13): Der Scheidungsantrag

ORF2Staffel 1Folge 16vom 30.07.2026
Der Winzerkönig (3/13): Der Scheidungsantrag

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Der Winzerkönig Staffel 2

Folge 16: Der Winzerkönig (3/13): Der Scheidungsantrag

44 Min.Folge vom 30.07.2026

Nach dem Ernteausfall kämpft Thomas mit der Suche nach Trauben. Während Edina auf den Vater ihres Kindes wartet, verfolgt Georg heimlich ein lukratives Geschäft rund um Schloss Bergham. Doch nicht nur seine Pläne sorgen für Turbulenzen: Auch seine Ehe gerät ins Wanken. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Matthias Franz Stein (Markus Eibecker) Thomas Freudensprung (Joachim Lechner) Helmut Wiesner (Gemeinderat Furtner) Barbara Gassner (Gemeinderätin Pammer) Rolf Schwab (Dr. Graf) Buch: Thomas Baum Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich

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