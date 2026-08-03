Der Winzerkönig (7/13): Georgs RückkehrJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 20: Der Winzerkönig (7/13): Georgs Rückkehr
Nach dem gescheiterten Wellnessprojekt entwickelt Thomas neue Ideen für Schloss Bergham und gewinnt Besitzer Koblenz für ein Europazentrum. Während Georg wütend die Reha abbricht und sich zuhause pflegen lässt, überrascht er die Gemeinde, indem er Thomas’ Konzept als sein eigenes präsentiert. Parallel finden Claudia und Johanna zueinander, bevor Johanna mit neuem Job verabschiedet wird. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) u.a. Buch: Thomas Baum Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/DOR Film/Georg Bodenstein
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