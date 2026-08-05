Der Winzerkönig (11/13): Der BesuchJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 24: Der Winzerkönig (11/13): Der Besuch
Überraschend taucht eine junge Frau in Rust auf, die behauptet, Claudias Halbschwester zu sein. Im Gepäck hat sie Briefe ihrer verstorbenen Mutter, adressiert an Claudia und Blasius. Gleichzeitig geraten Thomas und Jakob mit ihrer Bürgerinitiative gegen das umstrittene Schlossprojekt unter Druck. Bürgermeister Plattner schlägt zurück und bringt Thomas mit einer folgenschweren Entscheidung in massive finanzielle Schwierigkeiten. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Heribert Sasse (Gernot Seibel) Wolfram Berger (Martin Strasser) Brigitte Jaufenthaler (Gertrude Schütz) u.a. Drehbuch: Thomas Baum Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/DOR Film/Georg Bodenstein
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