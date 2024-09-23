Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Schatten der Vergangenheit

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 23.09.2024
Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Schatten der Vergangenheit

Folge 1: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Schatten der Vergangenheit

25 Min.Folge vom 23.09.2024

Kaum sind die sagenhaften Abenteuer, die Marco, Shi La, Luigi und Fledermaus FuFu bei der Suche nach Marcos Vater erlebt haben, vorüber, steht das unerschrockene Quartett schon vor der nächsten Feuerprobe. In einem Gespräch mit dem großen Khan muss Shi La erfahren, dass sie in Wahrheit gar keine Waise ist. Ihre Mutter, eine begnadete Sängerin, lebt noch! Shi La will sie unbedingt treffen. Klar, dass es sich ihre Freunde nicht nehmen lassen, Shi La bei ihrer schwierigen Mission zu begleiten! Bildquelle: ORF/Bavaria

