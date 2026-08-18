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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Weltraum-Wahnsinn in Florida

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 18.08.2026
Die Ollie & Moon Show: Weltraum-Wahnsinn in Florida

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Die Ollie & Moon Show

Folge 14: Die Ollie & Moon Show: Weltraum-Wahnsinn in Florida

12 Min.Folge vom 18.08.2026

Ollie will seine Ruhe haben, Moon schlägt ein neues Spiel vor: „Wahrheit oder Abenteuer“. Ollie wählt „Abenteuer“ und Moon verschleppt ihn nach Florida zur größten Achterbahn der Welt. Ollie traut sich nicht mitzufahren. Lieber geht er mit Scout zum nahe gelegenen Astronauten-Camp. Doch dort erwartet ihn nur noch mehr Aufregung. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

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