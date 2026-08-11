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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Mit Tempo zum Tulpenfeld

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 11.08.2026
Die Ollie & Moon Show: Mit Tempo zum Tulpenfeld

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Die Ollie & Moon Show

Folge 5: Die Ollie & Moon Show: Mit Tempo zum Tulpenfeld

12 Min.Folge vom 11.08.2026

Es ist Frühlig und endlich blühen Ollies Tulpen wieder. Schnecke Stanley kann nicht widerstehen und futtert kurzerhand alle gelben auf. Als Ollie sich über deren Verschwinden wundert, traut sich Stanley nicht, seine Schuld einzugestehen. Ein Glück, dass Moon wieder mal einen Geistesblitz hat. Sie will nach Holland fliegen, denn das Land ist schließlich für seine Tulpenfelder bekannt! Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

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