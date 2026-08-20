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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Schottenrock und Honig-Schock

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 20.08.2026
Die Ollie & Moon Show: Schottenrock und Honig-Schock

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Die Ollie & Moon Show

Folge 18: Die Ollie & Moon Show: Schottenrock und Honig-Schock

12 Min.Folge vom 20.08.2026

Moon möchte von Ollies besonderem Honig naschen. Da Ollie bereits schläft, nascht sie einfach heimlich davon. Es ist nicht mehr viel Honig im Glas und weil Moon sich nicht beherrschen kann, isst sie den gesamten Rest auf. Was nun? Ollie isst schließlich jeden Morgen ein Toast mit dem schottischen Honig, den ihm seine Tante immer zum Geburtstag schenkt. Also entschließt sich Moon, mit dem noch dem schlafenden Ollie nach Schottland zu fliegen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

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