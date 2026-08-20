Die Ollie & Moon Show: Schottenrock und Honig-SchockJetzt kostenlos streamen
Die Ollie & Moon Show
Folge 18: Die Ollie & Moon Show: Schottenrock und Honig-Schock
12 Min.Folge vom 20.08.2026
Moon möchte von Ollies besonderem Honig naschen. Da Ollie bereits schläft, nascht sie einfach heimlich davon. Es ist nicht mehr viel Honig im Glas und weil Moon sich nicht beherrschen kann, isst sie den gesamten Rest auf. Was nun? Ollie isst schließlich jeden Morgen ein Toast mit dem schottischen Honig, den ihm seine Tante immer zum Geburtstag schenkt. Also entschließt sich Moon, mit dem noch dem schlafenden Ollie nach Schottland zu fliegen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
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