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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Der flüchtige Fleischklops

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 13.08.2026
Die Ollie & Moon Show: Der flüchtige Fleischklops

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Folge 8: Die Ollie & Moon Show: Der flüchtige Fleischklops

12 Min.Folge vom 13.08.2026

Olli will gerade seinen riesigen, selbst hergestellten Fleischklops essen, als Moon dazu kommt und ihn unterbricht. Sie findet den Klops so außergwöhnlich, dass sie mit Ollie nach Italien fliegen will. Dort will sie dem Fleischklops zu Ehren einen angemessenen Festschmaus abhalten, bevor er selbst verspeist werden soll! Doch das ist leichter gesagt als getan. Insbesondere dann, wenn man einen mannshohen, essbaren Ball mit sich nehmen muss. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

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