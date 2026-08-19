Die Ollie & Moon Show: Helden in HawaiihemdenJetzt kostenlos streamen
Die Ollie & Moon Show
Folge 16: Die Ollie & Moon Show: Helden in Hawaiihemden
12 Min.Folge vom 19.08.2026
Ollie und Moon laden Scout zu einer Poolparty in ihrem Garten ein. Dazu tragen sie ihre besonderen Hawaii-Hemden, die sie von ihm geschenkt bekommen haben. Doch dann bekleckert Ollie sein Hemd. Also verlegen die beiden die Party kurzerhand nach Hawaii. Dort wollen sie versuchen, rechtzeitig ein neues Hawaiihemd aufzutreiben, bevor Scout etwas davon bemerkt. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
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Die Ollie & Moon Show
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